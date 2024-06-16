Романо: «Хаби Алонсо наверняка позовёт Вирца в «Реал»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о будущем полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца.

За 21-летним футболистом охотятся многие европейские гранды, рассчитывающие провернуть трансфер в следующем году. Одним из фаворитов в борьбе за восходящую немецкую суперзвезду считается мадридский «Реал». Согласно сведениям Романо, в «королевском клубе» особенно ценят кандидатуру Вирца, поскольку считают, что он вписывается в стиль игры команды.

Кроме того, как отмечает трансферный эксперт, будущее игрока во многом будет зависеть от дальнейшей судьбы рулевого «Байера» Хаби Алонсо: если тот однажды возглавит «Реал», то подписание Вирца наверняка станет для него приоритетным.