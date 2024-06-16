​Хаби Алонсо: «Перед началом сезона многие игроки хотели уйти»

Леверкузенский «Байер» провёл лучший сезон в истории клуба - команда впервые стала чемпионом Германии, а также выиграла кубок страны. Между тем перед началом сезона все чуть было не пошло прахом - как рассказал Хаби Алонсо, наставник команды, ему пришлось отговаривать иных игроков от ухода в другие клубы:

- В конце моего первого неполного сезона с «Байером» были игроки, которые получали предложения от других клубов. Мне пришлось уговаривать их - останьтесь, пожалуйста! Я убедил их довериться мне. Некоторых пришлось уговаривать дольше. Но в итоге все остались и вы видели результат, - цитирует слова Хаби Алонсо derbyderbyderby.it.