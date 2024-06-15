Защитник «Байера» Та выбрал новый клуб

Защитник «Байера» Джонатан Та хочет примерить на себе футболку «Баварии». При этом переговоры между клубами находятся только на начальной стадии. Договориться будет сложно из-за высоких запросов из Леверкузена.

Если «Бавария» не согласует трансфер Та этим летом, то защитник переедет в Мюнхен в качестве свободного агента в 2025 году. Обо всём этом рассказывает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Джонатана Та в 30 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник выиграл с «Байером» Бундеслигу и Кубок Германии.