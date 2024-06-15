«Бавария» в январе сделала два предложения «Барселоне» по Араухо

Мюнхенская «Бавария» в январское трансферное окно делала два предложения каталонской «Барселоне» по трансферу центрального защитника Рональда Араухо. По информации от Mundo Deportivo, «Бавария» сперва предлагала 70 миллионов евро сразу и 20 миллионов в виде бонусов. После отказа «Барселоны» немцы предложили 80+10 миллионов, но «сине-гранатовые» всё равно ответили отрицательно.

Араухо был главной трансферной целью «Баварии» на позицию центрального защитника, но «Барселона» отказалась продавать уругвайца. Теперь мюнхенцы заинтересованы в других кандидатах. Приоритетной целью является Джонатан Та из леверкузенского «Байера».