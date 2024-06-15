«Бавария» готова оставить Дэвиса на последний год

Действующий контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. В финансовом смысле мюнхенцам при непродлении трудового соглашения было бы выгодно продать игрока, чтобы не потерять его через год бесплатно. Впрочем, «Бавария» готова оставить Дэвиса в клубе на последний год контракта. Об этом сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Бавария» не готова удовлетворять требования Дэвиса по зарплате в 20 миллионов евро в год. Что до интереса к игроку со стороны «Реала», то в Мюнхене не ждут предложения этим летом.

Отмечается, что «Бавария» может пересмотреть ситуацию 23-летнего Дэвиса, если в следующем сезоне он будет показывать высокий уровень игры. А пока мюнхенцы спокойно относятся к сложившейся ситуации.

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