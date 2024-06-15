«Бавария» подготовила новое предложение Павловичу

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович останется в мюнхенском клубе на более долгий срок.

Как пишет в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время «Бавария» сделает 20-летнему футболисту новое предложение по продлению действующего соглашения, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшие недели. Отмечается, что Павлович станет ключевым футболистом будущего проекта мюнхенского клуба.

Напомним, что немец сербского происхождения в ноябре прошлого года продлил контракт с клубом до 2027 года, однако руководство «Баварии» намерено ещё продлить контракт на более долгий срок.

Павлович провёл 22 игры за первую команду «Баварии». Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.