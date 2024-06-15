Фримпонг высказался об интересе «Барселоны»

Защитник сборной Нидерландов и леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг поделился мыслями о потенциальном трансфере в каталонскую «Барселону».

«Барселона»? Это всего лишь слухи, я на подобное не обращаю внимания. Слухи есть слухи, многие что-то говорят», - передает слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Бундеслиги 23-летний нидерландец провел 31 встречу, записав на свой счет девять забитых мячей и семь результативных передач. Вместе с «фармацевтами» Фримпонг стал чемпионом Германии и обладателем кубка страны.