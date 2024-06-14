Турецкий специалист Нури Шахин стал новым главным тренером «Боруссии». Об этом сообщает пресс-служба коллектива из Дортмунда.

Трудовой договор 35-летнего Шахина с «Боруссией» рассчитан до июня 2027 года. Ранее пост главного тренера «шмелей» оставил Эдин Терзич, который возглавлял клуб с 2022 года.

Стоит сказать, что Шахин входил в тренерский штаб Терзича с января текущего года.

По итогам минувшего сезона «Боруссия» заняла только пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. При этом команда добралась до финала Лиги чемпионов, где проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.