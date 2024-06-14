«Бавария» продлит контракты с двумя игроками

Защитник Йосип Станишич провёл отличный сезон с «Байером» - хорват стал чемпионом Германии и обладателем национального кубка. Теперь, после истечения срока аренды, 24-летний футболист вернётся в расположение «Баварии».

Как сообщает хорватский портал Gol, ссылаясь на Bild, Станишич получит от мюнхенского клуба новый контракт на пять лет. Кроме того, «Бавария» предложит пятилетний трудовой договор 20-летнему полузащитнику Александру Павловичу.

Словом, на Станишича и Павловича в «Баварии» рассчитывают в долгосрочной перспективе.

Отметим, что недавно главным тренером «Баварии» стал Венсан Компани.