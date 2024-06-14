Хуммельс обратился к фанатам «Боруссии» после ухода

Защитник Матс Хуммельс дал комментарий по поводу своего ухода из дортмундской «Боруссии», о котором было объявлено в пятницу.

«Дорогие фанаты, моё время в чёрно-жёлтых цветах подходит к концу спустя в общей сложности 13 лет. Для меня было огромной честью и радостью играть за «Боруссию» и пройти этот путь – от 13-го места в январе 2008 года до того, какой является команда сегодня. Этот клуб с его болельщиками – нечто особенное, а для меня – нечто большее», - слова Хуммельса приведены на сайте «Боруссии».

Хуммельс также поблагодарил всех сотрудников «Боруссии». Футболист отметил, что будет скучать по клубу и поддерживать его.