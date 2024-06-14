Дортмундская «Боруссия» официально объявила об уходе из клуба защитника Матса Хуммельса. В составе «шмелей» Хуммельс провёл 12 с половиной сезонов на протяжении двух периодов карьеры (2008-2016 и 2019-2024 года). За то время защитник провёл 508 официальных матчей, в которых забил 38 голов и отдал 23 голевых паса на партнёров.

Днём ранее «Боруссия» объявляла об отставке Эдина Терзича с поста главного тренера. Ранее в прессе появлялась информация о конфликте между Терзичем и Хуммельсом, и о том, что в клубе останется лишь один из них. Как видим, информация не подтвердилась – оба покинули клуб.