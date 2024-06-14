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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дэвис потребовал 100 млн евро у «Баварии»

14 Июня 2024 • 13:44 Комментировать

Будущее Альфонсо Дэвиса остаётся неопределённым. Канадского защитника давно связывают с «Реалом», но он может и остаться в «Баварии».

Как сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, агент Недал Хуосе, который представляет Дэвиса, недавно побывал в Мюнхене, но переговоры по новому контракту не были успешными. Стороны Дэвиса потребовала четырёхлетний контракт на общую сумму в 100 миллионов евро. Сюда входит подписной бонус – 15 миллионов евро для агента игрока.

«Баварию» финансовые требования 23-летнего Дэвиса не устраивают. Действующий контракт канадца рассчитан до середины 2025 года.

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Бавария Альфонсо Дэвис Недал Хуосе ещё теги
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