Дэвис потребовал 100 млн евро у «Баварии»

Будущее Альфонсо Дэвиса остаётся неопределённым. Канадского защитника давно связывают с «Реалом», но он может и остаться в «Баварии».

Как сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, агент Недал Хуосе, который представляет Дэвиса, недавно побывал в Мюнхене, но переговоры по новому контракту не были успешными. Стороны Дэвиса потребовала четырёхлетний контракт на общую сумму в 100 миллионов евро. Сюда входит подписной бонус – 15 миллионов евро для агента игрока.

«Баварию» финансовые требования 23-летнего Дэвиса не устраивают. Действующий контракт канадца рассчитан до середины 2025 года.