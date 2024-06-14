«Боруссия» не намерена оставлять Хуммельса

Как уже сообщалось ранее, Матс Хуммельс решил покинуть «Боруссию» на правах свободного агента.

По информации известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, дортмундский клуб также не планирует продолжать сотрудничество и уговаривать игрока остаться в команде.

Ранее была информация, что 35-летнему футболисту поступали предложения из Саудовской Аравии, однако сам Хуммельс категорически против такого варианта продолжения карьеры и намерен выступать за европейскую команду. Об интересе к защитнику сообщалось со стороны «Ромы».

В прошлом сезоне Хуммельс принял участие в 40 матчах за дортмундский клуб, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.