Хаби Алонсо назвал самый унизительный момент в тренерской карьере

«Такое ощущение, что это было очень давно. Мы вышли на матч, находясь третьими снизу в таблице. До этого было поражение со счетом 0:3. Но я продолжал верить в свою команду. Однако после стартового свистка все мои идеи улетели в мусор. Счет никогда не обманывает. Мы проиграли 1:5, это было очень унизительно. Уверен, что после того матча во Франкфурте многие подумали, зачем меня вообще позвали в клуб», - передает слова испанского тренера Players Tribune.