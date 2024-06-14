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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо назвал самый унизительный момент в тренерской карьере

14 Июня 2024 • 07:51 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо рассказал о главном унижении в своей тренерской карьере.

«Такое ощущение, что это было очень давно. Мы вышли на матч, находясь третьими снизу в таблице. До этого было поражение со счетом 0:3. Но я продолжал верить в свою команду. Однако после стартового свистка все мои идеи улетели в мусор. Счет никогда не обманывает. Мы проиграли 1:5, это было очень унизительно. Уверен, что после того матча во Франкфурте многие подумали, зачем меня вообще позвали в клуб», - передает слова испанского тренера Players Tribune.

По итогам сезона-2023/2024 «Байер» стал чемпионом Бундеслиги и победителем Кубка Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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