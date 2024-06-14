«ПСЖ» интересуется защитником «Байера»

Защитник Эдмонд Тапсоба, выступающий за леверкузенский «Байер», может перебраться в чемпионат Франции. Согласно сведениям инсайдера Джамеля, в подписании игрока заинтересован «ПСЖ».

Столичный клуб рассматривает Эдмонда в качестве альтернативы Лени Йоро на позицию центрального защитника. В настоящий момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро, а его действующий контракт с «фармацевтами» истекает в 2026 году.

В составе леверкузенского коллектива 24-летний защитник провел 183 поединка. На его счету восемь забитых мячей и три голевые передачи.