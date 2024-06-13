Хуммельс отклонил предложения из Саудовской Аравии

Немецкий защитник «Боруссии» Матс Хуммельс, как уже сообщалось ранее, покинет дортмундский клуб.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, футболист в ближайшее время намерен определиться со своим новым клубом. Отмечается, что Хуммельс отдаст предпочтение европейским командам. Также Романо пишет, что у игрока были предложения из Саудовской Аравии, однако Хуммельс не стал рассматривать такой вариант развития карьеры.

Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего игрока заинтересована римская «Рома».

В прошлом сезоне защитник принял участие в 40 матчах за «Боруссию», забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.