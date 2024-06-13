Полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия стал футболистом «Байера».

Об этом сообщается в социальных сетях леверкузенского клуба. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро, также два миллиона испанский клуб может получить в виде бонусов за определённые достижения игрока в «Байере».

26-летний полузащитник выступал за «Жирону» с 2021 года. В прошлом сезоне Гарсия принял участие в 40 матчах за «Жирону», в которых три раза поразил ворота соперников и сделал шесть голевых передач на своих партнёров. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 25 миллионов евро.