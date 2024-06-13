​Немецкий защитник дортмундского клуба Матс Хуммельс не продолжит выступление за свою команду, с которой дошёл до финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне.

По информации Ruhr Nachrichten, футболист покинет «Боруссию» этим летом, несмотря на то, что клуб ранее расстался с главным тренером Эдином Терзичем, с который у него, как сообщалось в СМИ, был конфликт.

В минувшем сезоне Матс Хуммельс принял участие в 25 матчах чемпионата Германии, три раза поразил ворота соперников, получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля. Трансферная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.