Фройнд: «Мы уверены, что в Ито ещё есть потенциал»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал покупку японского защитника Хироки Ито из «Штутгарта».

«Ито был олицетворением надежности в «Штутгарте». Он стабильно выступал на высшем уровне, что привлекло внимание нескольких крупных клубов. Мы уверены, что в нем еще есть потенциал», — приводит слова Фройнда официальный сайт мюнхенцев.

13 июня стало известно, что 25-летний Ито заключил контракт с «Баварией» до 2028 года.

В сезоне-2023/24 японец сыграл в 26 матчах чемпионата Германии, в которых смог записал на свой счет две голевые передачи.

Ранее сам Ито поделился эмоциями от своего перехода в «Баварию».