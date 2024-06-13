Эберль — о трансфере Ито: «Баварии» нужны голодные игроки»

Член спортивного совета «Баварии» Макс Эберль поделился комментарием о трансфере защитника Хироки Ито из «Штутгарта».

Ранее стало известно, что 25-летний Ито подписал четырехлетнее трудовое соглашение с «Баварией».

«Мы рады, что подписали контракт с Хироки Ито. Нам нужны голодные игроки, которые принесут свежую энергию. У Хироки есть все, что нам нужно», — приводит слова функционера официальный сайт мюнхенского клуба.

Эберль отметил, что для своего возраста Ито имеет уже большой опыт, который позволит ему справиться с давлением.

В прошедшем сезоне Ито провел 29 матчей во всех турнирах и сделал два голевых паса.