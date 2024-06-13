Ито: «Бавария» — идеальный клуб, чтобы сделать новый шаг в карьере

Новичок «Баварии» Хироки Ито высказался о подписании контракта с мюнхенским клубом.

«Для меня большая честь играть за один из крупнейших клубов мира. Я с нетерпением жду вызова в Мюнхене и хочу внести свой вклад в то, чтобы «Бавария» выиграла множество трофеев. Пришло время сделать новый шаг, и, на мой взгляд, «Бавария» — идеальный клуб для этого», — цитирует Ито пресс-служба мюнхенцев.

В четверг, 13 июня, «Бавария» объявила о покупке Ито у «Штутгарта». По данным СМИ, сумма сделки составила 30 миллионов евро. Трудовой договор между сторонами подписан до 2028 года.

В минувшем сезоне «Бавария» заняла третье место в чемпионате Германии.