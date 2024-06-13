Санчо обратился к Терзичу, покинувшему «Боруссию»

Вингер Джедон Санчо сделал публикацию в социальных сетях по случаю ухода Эдина Терзича с должности главного тренера «Боруссии». Дортмундцы объявили об уходе тренера в четверг, причём Терзич сам подал в отставку.

«Спасибо, что доверяли мне! Всегда буду благодарен! Желаю вам удачи в следующей главе», - написал Санчо, обращаясь к Терзичу.

Напомним, что Джедон Санчо провёл в «Боруссии» вторую часть сезона 2023/2024. За то время вингер провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт три гола и три голевых паса на партнёров. Как известно, права на 24-летнего Санчо принадлежат «Манчестер Юнайтед».

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