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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» ждёт решения Дэвиса

13 Июня 2024 • 18:25 Комментировать

После закрытия трансфера Килиана Мбаппе целью «Реала» стал левый защитник Альфонсо Дэвис из «Баварии». Как сообщает ESPN, канадский футболист имеет «превосходные» отношения с мадридским клубом. «Сливочные» сейчас ждут принятия 23-летним игроком финального решения по будущему.

Источник отмечает, что Дэвис оценивает предложение от «Баварии» по новому контакту, но предложенные условия далеки от тех, на которые игрок мог бы согласиться. Таким образом, канадец может перейти в «Реал», хотя мадридцы не собираются переплачивать за футболиста, чей действующий контракт истекает через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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