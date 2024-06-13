Японский центральный защитник Хироки Ито перебрался из «Штутгарта» в «Баварию». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Контракт с футболистом заключен до 2028 года.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ито появился на поле в 29 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два голевых паса.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Бавария» финишировала на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 72 очка. «Штутгарт» стал вторым, заработав на один зачетный балл больше.