Стало известно, кто возглавит «Боруссию»

Эдин Терзич покинул должность главного тренера дортмундской «Боруссии», о чём было официально объявлено в четверг. Как сообщает Bild, новым рулевым «шмелей» станет Нури Шахин, который с начала 2024 года работал в тренерском штабе Терзича.

По данным источника, Шахин точно возглавит «Боруссию». Сторонам осталось лишь согласовать формальности по условиям сотрудничества – срок контракта и финансовые детали. Для этого представитель 35-летнего Шахина до конца дня посетит клубный офис.

Напомним, что «Боруссия» в сезоне 2023/2024 заняла пятое место в Бундеслиге и дошла до финала Лиги чемпионов.