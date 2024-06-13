В «Боруссии» прокомментировали уход Терзича

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке высказался об уходе Эдина Терзича с поста главного тренера команды.

«Эдин Терзич проделал выдающуюся работу во время своего пребывания в клубе. Мы все в неоплатном долгу перед ним. Мы с Эдином всегда будем друзьями», — приводит слова Вацке пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, Терзич возглавлял «Боруссию» в период с 2022 по 2024 год. В прошедшем сезоне 41-летний специалист сумел вывести «шмелей» в финал Лиги чемпионов, где команда из Дортмунда уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 «Боруссия» заняла лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.