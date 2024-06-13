Терзич объяснил, почему решил уйти из «Боруссии»

Эдин Терзич покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии», о чём было официально объявлено. 41-летний специалист сам подал в отставку и объяснил своё решение.

«После финала на «Уэмбли» я попросил руководство о беседе. После десяти лет в «Боруссии», включая пять лет в тренерском штабе и два с половиной года в качестве главного тренера, у меня сложилось ощущение, что перезапуск команды должен сопровождаться появлением нового человека со стороны», - слова Терзича приводятся на сайте «Боруссии».

Терзич отметил, что для него было честью работать в «Боруссии». Тренер подчеркнул свою любовь к клубу, а также сказал, что он не прощается насовсем, а только говорит «до свидания».