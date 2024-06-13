Эдин Терзич больше не является главным тренером «Боруссии». Дортмундский клуб объявил об уходе 41-летнего специалиста с занимаемой должности. В пресс-релизе «шмели» сообщили о том, что Терзич попросил о расторжении контракта. В ходе обсуждения клуб выполнил просьбу тренера.

Под руководством Терзича «Боруссия» финишировала на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии сезона 2023/2024. Кроме того, в завершившемся сезоне «шмелям» удалось дойти до финала Лиги чемпионов. «Боруссия» достойно смотрелась в решающей игре против «Реала», но всё же проиграла со счётом 0:2.