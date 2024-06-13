Терзич покинет пост тренера «Боруссии»

Эдин Терзич покинет должность главного тренера дортмундской «Боруссии». О вероятном расхождении путей 41-летнего специалиста и клуба на своих страницах рассказывает Bild. Ранее появлялась информация о том, что Терзич подал в отставку.

Как известно, в начале лета «Боруссия» играла в финале Лиги чемпионов, где проиграла «Реалу» на поле «Уэмбли» со счётом 0:2. При этом дортмундцы по игре смотрелись очень достойно. Что касается немецкой Бундеслиги, то «шмели» финишировали на пятой позиции в турнирной таблице. Дортмундская команда получила путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.