Тренер «Боруссии» Терзич подал в отставку

Эдин Терзич накануне подал в отставку с должности главного тренера дортмундской «Боруссии». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист немецкого Sky Патрик Бергер.

По каким причинам Терзич решил уйти из «Боруссии», пока непонятно. Стороны обсуждают ситуацию.

Напомним, что в завершившемся сезоне 2023/2024 «Боруссия» заняла пятое место в чемпионате Германии. При этом «шмели» смогли дойти до финала Лиги чемпионов, где они при достойной игре проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.

В следующем сезоне дортмундская «Боруссия» снова будет представлять Германию в Лиге чемпионов.