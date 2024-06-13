«Бавария» назначила Ито медосмотр

Центральный защитник «Штутгарта» Хироки Ито скоро должен официально стать новичком мюнхенской «Баварии». Как сообщает издание Bild, японец уже сегодня должен прибыть в Мюнхен и пройти медосмотр.

Ранее руководство «Баварии» согласовало с Хироки условия четырёхлетнего контракта. «Штутгарт» получит 28 миллионов евро компенсации за своего центрального защитника.

Ито изначально был заинтересован в переходе в «Баварию». Мюнхенский клуб этим летом также хочет пригласить другого центрального защитника – Джонатана Та из леверкузенского «Байера». Не исключено, что «Бавария» продаст сразу двух защитников до закрытия трансферного окна.