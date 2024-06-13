«Байер» повесил ценник на Та, которого хочет «Бавария»

Леверкузенский «Байер» установил ценник на своего центрального защитника Джонатана Та, который интересен мюнхенской «Баварии». Как сообщает издание Kicker, «фармацевты» требуют за 28-летнего футболиста 40 миллионов евро с учётом бонусов.

Отметим, что у Та остаётся всего год по контракту с «Байером», поэтому леверкузенский клуб и так сделал скидку потенциальным покупателям. Ранее сообщалось, что в приглашении Джонатана заинтересован лично Венсан Компани, который недавно стал новым тренером «Баварии».

Та в минувшем розыгрыше Бундеслиги помог «Байеру» завоевать чемпионский титул, отметившись 4 голами и ассистом в национальном первенстве.