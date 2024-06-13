Горецка принял решение по будущему

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. По информации от журналиста Максимилиана Коха, немец не видит причин менять клуб. Футболист комфортно чувствует себя в Мюнхене и не хочет уходить.

Источник сообщает, что Горецка перед стартом предсезонной подготовки поговорит с новым тренером Венсаном Компани и обсудит своё будущее. У Леона есть контракт до 2026 года, поэтому игрок находится в комфортном положении.

Напомним, Горецка не попал в заявку сборной Германии на чемпионат Европы, который стартует уже завтра. В последнем розыгрыше Бундеслиги Леон отметился 6 голами и 7 результативными передачами.