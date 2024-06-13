Ито подпишет четырёхлетний контракт с «Баварией»

Центральный защитник «Штутгарта» Хироки Ито приближается к тому, чтобы подписать контракт с мюнхенской «Баварией». По информации от Kicker, японец подпишет четырёхлетний контракт с «красной машиной», а сумма трансфера составит 28 миллионов евро.

Ожидается, что Ито будет выступать в «Баварии» на позиции левого центрального защитника, но также футболист способен сыграть левого фуллбека. Ранее сообщалось, что услугами японца интересовался лондонский «Тоттенхэм».

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Ито отметился двумя результативными передачами и помог «Штутгарту» финишировать на втором месте в турнирной таблице.