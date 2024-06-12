Защитник «Штутгарта» Хироки Ито близок к тому, чтобы продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Такой новостью делится в своей соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

На данный момент сторона игрока находится на стадии согласования будущего контракта. За своего японского легионера «Штутгарт» получит сумму в 30 млн евро.

Ито 25 лет, амплуа японца – центральный защитник. В «Штутгарте» он с лета 2022 года, а его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

Во всех турнирах в минувшем сезоне центрдеф провёл 29 матчей. Дважды Ито отмечался голевой передачей.