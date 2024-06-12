Романо: «Алеш Гарсия – игрок «Байера»

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети подтвердил, что полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия продолжит карьеру в «Байере», чемпионе Германии.

По информации Фабрицио, между сторонами достигнуто устное соглашение о сделке. Заплатит «Байер» каталонскому клубу более 18 млн евро за игрока. На чемпионат Европы Гарсия не вызван, поэтому медосмотр в новом клубе он пройдёт на этой неделе.

Пока ещё действующий контракт 26-летнего хавбека с «Жироной» рассчитан до лета 2026 года. Стоимость игрока по версии Transfermarkt – 25 млн евро. В минувшем сезоне в составе бронзового призёра Ла Лиги он провёл 40 матчей, в которых трижды забил гол и шесть раз оформил ассист.