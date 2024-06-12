Вирц в шутку намекнул на трансфер в «Баварию»

Находящиеся в расположении национальной сборной Германии Флориан Вирц и Джамал Мусиала выступили перед журналистами на пресс-конференции. На клубном уровне футболисты представляют «Байер» и «Баварию» соответственно.

- Нам нравится играть вместе. Мы несколько раз шутили о том, что когда-нибудь будем играть в одном клубе и поводить вместе ещё больше времени, - сказал Вирц.

- В «Реале» или в «Баварии»?

- Это сложный вопрос. Джамал уже играет за «Баварию». А я комфортно чувствую себя в Леверкузене.

Стоит сказать, что в последнее время слухи связывали Флориана Вирца с мадридским «Реалом».

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