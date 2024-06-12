«Реал» не договорился о трансфере звезды «Байера»

Атакующий полузащитник Флоран Вирц не подписывал предварительный контракт с «Реалом» и даже не договаривался о переезде на «Сантьяго Бернабеу» в следующем году. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист немецкого Sky Sport Флоран Плеттенберг.

В то же время отмечается, что «Реал» проявляет серьёзный интерес к 21-летнеу Вирцу, как и «Бавария». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают звезду «Байера» в 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Флориан Вирц провёл 49 официальных матчей, в которых забил 18 голов и отдал 20 результативных передач на партнёров.