Флик хочет пригласить Киммиха в «Барселону» в 2025 году на правах свободного агента

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик готов потерпеть ещё год, чтобы воссоединиться с полузащитником Йозуа Киммихом, с которым работал в мюнхенской «Баварии».

По информации от журналиста Адри Фернандеса, этим летом «Барселона» вряд ли сможет потянуть трансфер хавбека. Флик планирует договориться с Киммихом, чтобы его трансфер на «Камп Ноу» состоялся летом 2025 года на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Киммих недоволен своим положением в «Баварии» и не против покинуть клуб. К 29-летнему футболисту также проявляли интерес команды из Английской премьер-лиги.