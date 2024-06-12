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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шешко высказался о продлении контракта с «РБ Лейпцигом»

12 Июня 2024 • 11:30 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко высказался о продлении контракта со своей командой. Напомним, словенский форвард подписал новое соглашение до 2029 года. В услугах 21-летнего футболиста были заинтересованы лондонский «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«У нас команда с большим потенциалом и сбалансированным сочетанием молодых и опытных игроков. Я с нетерпением жду следующих шагов с этой командой. Мы уже многого достигли в мой первый сезон и часто показывали, какой качественный и выдающийся футбол можем демонстрировать на поле. Ещё многое предстоит сделать, и теперь это наша общая цель», – цитирует Шешко официальный сайт «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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