Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Германии. Бундеслига

Шешко продлил контракт с «РБ Лейпцигом» до 2029 года официально

12 Июня 2024 • 10:28 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко подписал новый контракт со своей командой, который рассчитан до лета 2029 года. «Красные быки» объявили об этом на официальном сайте.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что в контракте есть сумма отступных, которая будет действовать летом 2025 и 2026 года. 21-летний Шешко предпочёл остаться и продолжить своё развитие в «РБ Лейпциге», хотя у футболиста были предложения от таких топ-клубов, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Свой дебютный сезон Беньямин закончил с 14 голами и 2 результативными передачами в Бундеслиге. Сумма отступных в контракте футболиста составляет в районе 60-70 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Беньямин Шешко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Месси назвал «Реал» лучшей командой в мире
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
11:30 · Германия. Бундеслига
Шешко высказался о продлении контракта с «РБ Лейпцигом»
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит новое предложение по Пальинье
10:28 · Германия. Бундеслига
Шешко продлил контракт с «РБ Лейпцигом» до 2029 года официально
05:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готовится к уходу сразу двух звёздных ветеранов
01:45 · Англия. Премьер-лига
Семья Вирца поддерживает связь с тремя топ-клубами слухи
01:27 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии «Реал» может купить Тео Эрнандеса
01:17 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Меня не пугает «Реал» с Мбаппе»
00:38 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Думаю, Компани подходит «Баварии», Сане его очень хвалит»
11 Июня
23:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» начала официальные переговоры по игроку «Байера»
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» повесил ценник на Пальинью, которого хочет «Бавария»
13:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на нападающего «Аталанты»
13:26 · Германия. Бундеслига
Матсен получил вызов в сборную Нидерландов на Евро-2024
12:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Есть предложения из Испании и Германии»
12:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» задумывается о продаже своего центрального защитника
11:42 · Германия. Бундеслига
Шешко решил остаться в «РБ Лейпциге» и подписать новый контракт
Все новости
Рекомендуем