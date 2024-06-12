Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко подписал новый контракт со своей командой, который рассчитан до лета 2029 года. «Красные быки» объявили об этом на официальном сайте.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что в контракте есть сумма отступных, которая будет действовать летом 2025 и 2026 года. 21-летний Шешко предпочёл остаться и продолжить своё развитие в «РБ Лейпциге», хотя у футболиста были предложения от таких топ-клубов, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Свой дебютный сезон Беньямин закончил с 14 голами и 2 результативными передачами в Бундеслиге. Сумма отступных в контракте футболиста составляет в районе 60-70 миллионов евро.