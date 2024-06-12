«Бавария» готовится к уходу сразу двух звёздных ветеранов

В «Баварии» считают, что Мануэль Нойер и Томас Мюллер завершат карьеры через год.

Оба игрока входят в число самых высокооплачиваемых в команде – каждый зарабатывает приблизительно по 20 млн евро в год. По данным SportBild, боссы «Баварии» ожидают, что по окончании предстоящего сезона Нойер и Мюллер повесят бутсы на гвоздь, что значительно разгрузит зарплатную ведомость мюнхенского клуба.

Мануэлю Нойеру сейчас 38 лет. Он перебрался в «Баварию» в 2011 году из «Шальке 04».

Томас Мюллер проводит в «Баварии» всю профессиональную карьеру. В сентябре форварду исполнится 35 лет.

Оба ветерана попали в заявку сборной Германии на домашний чемпионат Европы.