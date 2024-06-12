Стало известно, при каком условии «Реал» может купить Тео Эрнандеса

Мадридский «Реал» рассматривает возможность возвращения Тео Эрнандеса, выступающего за «Милан».

Главной целью «королевского клуба» на протяжении долгого времени был другой левый защитник – Альфонсо Дэвис из «Баварии». Контракт канадца истекает в 2025 году, и «сливочные» намеревались оформить трансфер по сниженной цене, но теперь ситуация изменилась – игрок с высокой вероятностью продлит договор с мюнхенцами. По сведениям Sport, «Реал» переключится на Эрнандеса, если Дэвис останется в «Баварии».

Француз представлял цвета мадридского гранда с 2017 по 2019 год, после чего и перешёл в «Милан». Текущая стоимость 26-летнего футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 60 млн евро.