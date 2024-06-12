Мусиала: «Меня не пугает «Реал» с Мбаппе»

Футболист «Баварии» Джамал Мусиала высказался о шансах своей команды выиграть Лигу чемпионов в новом сезоне.

Фаворитом нового розыгрыша самого престижного еврокубка уже сейчас называется мадридский «Реал». «Сливочные» добились триумфа в шести из 11 последних сезонов, включая прошедший, а недавно ещё и усилились звёздным Килианом Мбаппе.

«Победа с «Баварией» в Лиге чемпионов вполне возможна, ведь непобедимых соперников не существует. «Реал» с Мбаппе? Да, исключений нет. Я бы точно не выходил на игру с «Реалом» с мыслью о том, что у нас нет шансов.

Наша команда достаточно хороша, чтобы претендовать на победу – в этом сезоне мы были не так далеки. Я сделаю всё возможное, чтобы трофей вернулся в Мюнхен, и особенно здорово было бы поднять его в 2025 году на «Альянц Арене», – сказал в интервью SportBild Мусиала.