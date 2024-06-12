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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала: «Думаю, Компани подходит «Баварии», Сане его очень хвалит»

12 Июня 2024 • 00:38 Комментировать

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением о новом главном тренере команды Венсане Компани.

Бельгийский специалист, работавший в «Бёрнли», неожиданно получил должность во главе мюнхенского гранда, заменив Томаса Тухеля.

«С нетерпением жду возможности поработать с Компани. Я слышал о нём много хорошего от Лероя Сане, который играл с ним в «Манчестер Сити», также мне о нём рассказывал один мой друг, выступающий в «Бёрнли».

Да, «Бёрнли» вылетел из АПЛ, но Компани не хотел набирать очки за счёт игры в оборонительном стиле – он оставался верен своей философии, и это редкость для тренера. Думаю, его идеи отлично подходят «Баварии». Как говорил мне Сане, он очень серьёзно относится к каждой тренировке, делает ставку на владение мячом», – цитирует Bayern & Germany Мусиалу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бёрнли Венсан Компани Лерой Сане Джамал Мусиала ещё теги
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