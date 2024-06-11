«Бавария» начала официальные переговоры по игроку «Байера»

«Бавария» и «Байер» ведут переговоры по трансферу центрального защитника Джонатана Та.

Как сообщалось ранее, мюнхенский гранд уже договорился с самим игроком об условиях контракта. Теперь же, согласно данным журналиста Тоби Альтсхеффля, начались официальные переговоры между клубами. «Бавария» решительно настроена подписать Та и готова предложить за него порядка 18 млн евро, в то время как «фармацевты» запрашивают значительно больше – 40 млн евро. Предел для мюнхенцев – 25 млн евро без учёта бонусов.

Контракт Джонатана Та с «Байером» истекает через год. В прошедшей кампании футболист помог леверкузенцам выиграть Бундеслигу и Кубок Германии, проведя 48 матчей и отметившись шестью голами.