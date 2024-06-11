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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на нападающего «Аталанты»

11 Июня 2024 • 13:45 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на нападающего из итальянской Серии А. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, на «Альянц Арене» обсуждается потенциальный трансфер вингера «Аталанты» Адемолы Лукмана, который оформил хет-трик в ворота леверкузенского «Байера» в полуфинале Лиги Европы.

Отмечается, что нигериец летом хочет перейти в топ-клуб. Его трансферная стоимость оценивается в 25-30 миллионов евро. Ранее Адемола уже выступал в Германии в составе «РБ Лейпциг».

В минувшем сезоне 26-летний Лукман отметился 11 голами и 7 результативными передачами в 31 матче итальянской Серии А.

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Бавария Аталанта Адемола Лукман трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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