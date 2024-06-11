«Бавария» нацелилась на нападающего «Аталанты»

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на нападающего из итальянской Серии А. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, на «Альянц Арене» обсуждается потенциальный трансфер вингера «Аталанты» Адемолы Лукмана, который оформил хет-трик в ворота леверкузенского «Байера» в полуфинале Лиги Европы.

Отмечается, что нигериец летом хочет перейти в топ-клуб. Его трансферная стоимость оценивается в 25-30 миллионов евро. Ранее Адемола уже выступал в Германии в составе «РБ Лейпциг».

В минувшем сезоне 26-летний Лукман отметился 11 голами и 7 результативными передачами в 31 матче итальянской Серии А.