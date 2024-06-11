Матсен получил вызов в сборную Нидерландов на Евро-2024

Левый защитник лондонского «Челси» Ян Матсен получил вызов в сборную Нидерландов на чемпионат Европы в Германии. По информации от журналиста Бена Джейкобса, фуллбек заменит в команде травмированных полузащитников Тёна Копмейнерса и Фенки де Йонга, которые не смогут принять участие в турнире.

Отметим, что Матсен в силу своей универсальности также может закрыть позицию центрального полузащитника. Во второй половине минувшего сезона футболист выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», с которой дошёл до финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Челси» летом будет готов продать Матсена за 40 миллионов евро.