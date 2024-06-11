Мюнхенская «Бавария» задумывается о продаже своего центрального защитника, который успел отыграть за команду всего два сезона. По информации от Sky Sport Germany, руководство мюнхенского клуба может продать Маттейса де Лигта.

Источник сообщает, что «Баварии» нужны деньги для финансирования других трансферов. Руководство считает, что за 24-летнего де Лигта можно выручить солидную сумму компенсации.

Сообщается, что «Бавария» хочет купить вместо де Лигта центрального защитника Джонатана Та из леверкузенского «Байера». Напомним, у немца остаётся всего год по контракту с нынешней командой.

Два года назад «Бавария» заплатила за де Лигта 67 миллионов евро туринскому «Ювентусу».