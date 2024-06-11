Шешко решил остаться в «РБ Лейпциге» и подписать новый контракт

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко отказал трём английским топ-клубам. В услугах словена были заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Беньямин принял решение остаться в «РБ Лейпциге» и подписать новый контракт на улучшенных условиях. В соглашение будет включена сумма отступных, которая будет приемлемой для топ-клубов.

Свой дебютный сезон в Бундеслиге Шешко закончил с 14 голами и 2 результативными передачами. При этом 21-летний нападающий далеко не всегда выходил на поле в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Шешко составляет в районе 60 миллионов евро.